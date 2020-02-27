27.02.2020, 15:41
Учёные выяснили, как мы распознаём лица окружающих
ИА «Ореанда-Новости». Тандем учёных из России, США и Японии раскрыл механизм, с помощью которого наш мозг может распознать лица окружающих людей. Совершить исследовательский прорыв позволил искусственный интеллект.
Опыты по распознаванию лиц проводились на алгоритме, который идентифицировал человека как набор определённых черт. Такие отдельные элементы были названы тензорными изображениями. На основе данных о работе искусственного интеллекта учёные смогли выстроить математическую модель механизма функционирования нейронов в головном мозге, которые принимают участие в данном процессе.
Таким образом, наше лицо воспринимается мозгом как набор элементов различной сложности. Чем выше уровень какой-либо черты, тем она больше влияет на выделение человека из общей массы.
Опыты по распознаванию лиц проводились на алгоритме, который идентифицировал человека как набор определённых черт. Такие отдельные элементы были названы тензорными изображениями. На основе данных о работе искусственного интеллекта учёные смогли выстроить математическую модель механизма функционирования нейронов в головном мозге, которые принимают участие в данном процессе.
Таким образом, наше лицо воспринимается мозгом как набор элементов различной сложности. Чем выше уровень какой-либо черты, тем она больше влияет на выделение человека из общей массы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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