ИА «Ореанда-Новости». Молодой учёный из Орегонского университета провёл эксперимент и выяснил, как использование смартфона влияет на способность человека сосредоточиться и контролировать себя.

В эксперименте приняли участие 125 добровольцев. Дейв Марковиц предложил каждому из них провести какое-то время в абсолютно пустой комнате. При этом исследователь не уточнял, что эксперимент займёт всего шесть минут.

Участники были расформированы на три группы. Первой разрешили пользоваться всеми функциями смартфона, за исключением звонков и сообщений. Второй предстояло провести время без смартфона в одиночестве. Третья группа взяла с собой телефон, но положила экраном вниз, словно он был выключен.

Всё проведённое время учёные фиксировали состояние участника с помощью данных, получаемых с сенсоров, которые были расположены на подушечках пальцев. После окончания эксперимента исследователи также спросили самих испытуемых об их внутренних ощущениях.

Результаты оказались следующими. Люди без смартфонов не смогли сосредоточиться на какой-то одной мысли. Они постоянно отвлекались и меняли мысли с одной на другую. У тех, кто не использовал смартфон, но видел его перед собой, получилось сохранить спокойствие и сосредоточиться.