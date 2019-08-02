ИА «Ореанда-Новости». Группа учёных, представляющих Медицинский колледж Бэйлора (США), заявила, что основной причиной рака является дисфункция гена TP53, который отвечает за остановку деления поврежденных клеток или восстановление стресса.

Оказалось, что у больных раком, мутации с низкими изменениями выживаемости в гене TP53 встречались гораздо чаще. И наоборот, в тех случаях, когда не наблюдалось изменения давления на клетку при её повреждении, мутация естественным образом «подавляется».

Исследователи изучили более 10000 образцов тканей, представляющих 32 типа рака, и сравнили их ДНК с 80000 различными мутациями. Стало известно, что помимо TP53 ещё 4 гена влияют на выживаемость человека. По мнению авторов исследования, это может стать ключом к разработке новых методов лечения рака.

«TP53 является одним из важнейших привратников в профилактике рака. Чем глубже мы изучим этот ген, тем лучше мы сможем понять основы биологии рака. Это привёдет к более эффективному лечению», - сказал Дэвид Уилер, представитель секвенирования генома человека и комплексного онкологического центра в Бэйлоре.