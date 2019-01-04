ИА «Ореанда-Новости». Врачи выяснили, что некоторые продукты, которые употребляют в обычной жизни, могут стать причиной тревожности и даже панических атак.



Так, оказалось, что употребление в больших количествах кофе и чая может повысить уровень адреналина в организме, а также норадреналина и кортизола. Это всё может привести к появлению чувства тревожности и некоторой нервозности у людей, у которых нет проблем с психикой. А если у человека есть склонность к беспокойству, то эти продукты могут довести его до панической атаки.



Чтобы избежать таких ситуаций, нужно правильно составлять рацион. В нём должны быть продукты, содержащие триптофан - важную аминокислоту. Потому как низкий уровень триптофана способствует снижению выработки серотонина в мозге, что, в свою очередь, провоцирует беспокойство, депрессию, бессонницу и другие расстройства психики, пишет "Российская газета".



Нежелательные реакции организма можно предотвратить, употребляя побольше белка, при этом сократив количество сахара и углеводов в рационе питания. Врачи рекомендуют включать в рацион яйца, рыбу, бананы, шпинат, овес, семена тыквы и кунжута. Кроме того, среди снижающих тревожность продуктов исследователи выделяют кефир, соленые огурцы, квашеную капусту, а также фасоль, овощи, фрукты, орехи и специи с антиоксидантными и успокаивающими свойствами - куркуму и имбирь.



Кроме того, диетологи выяснили, что самой полезной диетой, особенно для женщин, является средиземноморская. Специалисты пришли к такому выводу, изучив около 40 самых популярных диет. Средиземноморская оказалась лучшей в нескольких категориях. Так, оказалось, что ей легче всего следовать, в ней самый полноценный рацион, а также самые эффективные показатели по снижению лишнего веса. Кроме того, эта диета оказалась также полезной при лечении диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причём она больше подходит женщинам -у них на 25% уменьшается риск развития заболеваний сердца.