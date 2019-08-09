Такое заявление сделали учёные в результате проведения многочисленных проведённых исследований.

По информации, предоставленной доцентом кафедры детских болезней Сибирского государственного медицинского университета Светланой Самариной, тезис о том, что группа крови у человека влияет на выбор жертвы комаров, вовсе не является вымыслом. Исследователи доказали, что люди с первой группой крови чаще всего становятся объектами укусов москитов.

Такое предположение возникло в научном сообществе около пятидесяти лет назад. Ещё в 1972 году учёные столкнулись с тем, что комары кого-то кусают чаще, а кого-то реже. Учёные принялись разрабатывать эту проблему и пришли к выводу, что люди с первой группой крови являются более привлекательными для комаров. Примечательно, что эта группа крови является наиболее универсальной для её сдачи. Исследования показали, что на таких людей комары садятся в два раза чаще, чем на людей с другими группами крови.

Однако, учёные отмечают, что группа крови является далеко не самым решающим фактором во вкусовых предпочтениях этих кровососущих насекомых. Не последнюю роль в выборе играет ряд таких факторов как температура тела, активное кровообращение, запах, выделяемый потовыми железами или, например, уровень метаболизма. Так, при повышенном уровне человек выделяет больше углекислого газа и становится, таким образом, отличной приманкой для комаров. Ведь этот газ москиты используют как средство для определения месторасположения пищи. Руководствуясь этими сведениями, становится логичным тот факт, что жертвой комара скорее всего станет взрослый человек, а не маленький ребёнок.