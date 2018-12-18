ИА «Ореанда-Новости» На продолжительность жизни женщин влияет наличие гена, замедляющего старение организма. К такому выводу пришли генетики из США.

Раньше предполагалось, что на долголетие влияет образ жизни, а так как мужчины зачастую более часто подвержены опасностям, заболеваниям и прочим негативным факторам, чем женщины, то и жизнь их короче. Но генетики из Калифорнийского университета в Сан-Франциско попытались объяснить долголетие женщин другим образом, связанным не с образом жизни, а с генетическим кодом.

«Мы давно задумываемся о том, почему женщины живут дольше мужчин. Многие люди думают, что у этого различия между полами есть эволюционные корни. В частности, продолжительная жизнь позволяет женщинам дольше ухаживать за своим потомством и внуками» — заявила Дена Дубал из университета Калифорнии в Сан-Франциско.

Учёные предположили, что мужская Y-хромосома не содержит каких-либо критически важных данных, поэтому она может быть без последствий удалена из генома, при частичном сохранении важных участков цепочки ДНК, отвечающих за развитие организма. А женская X-хромосома, является критически важной, как для женского, так и мужского организма.

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Исследователи на протяжении трёх лет наблюдали за специально выращенными группами самцов и самок грызунов. Самцы обладали «неправильным» набором хромосом – XX, то есть в их ДНК были вставлены недостающие фрагменты Y-хромосомы. Самки также обладали другим набором хромосом, но наоборот - XY.Наблюдения показали, что продолжительность жизни зависела не столько от пола животного, а сколько от набора хромосом.

ХХ-самцы и ХХ-самки жили дольше, чем XY-самки и самцы, при этом самцы с Х-хромосомой всё равно жили чуть меньше самок с этими же хромосомами, что позволило генетикам предположить, что в женском организме есть ещё что-то, влияющее на долголетие, помимо Х-хромосомы.

Сейчас, по данным ВОЗ, средняя продолжительность жизни человека составляет 71 год. Причём во всём мире женщины живут в среднем на 5 лет дольше, чем мужчины.

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