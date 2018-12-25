ИА «Ореанда-Новости». Учёные утверждают, что шумерская цивилизация исчезла в результате изменения климата. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале PNAS Национальной академии наук США.

Первое шумерское государство - Аккадская империя - внезапно распалось 4200 лет назад. Это случилось в результате масштабной засухи и постоянных пылевых бурь - в городах не осталось воды, пишут в своей статье британские климатологи, Стейси Кэролин и её коллеги из Оксфордского университета.

Учёные утверждают, что уже давно подозревали климатическую катастрофу, погубившую одновременно не только шумерскую, но и египетскую и древнеиндийскую цивилизации. Но у них не было доказательств, кроме некоторых противоречащих друг другу находок на берегах Оманского залива и Красного моря.

Вместе с Древним Египтом и государствами у реки Инд шумерская Месопотамия может называться одной из самых древних цивилизаций Земли. Шумерское государство возникло около 6000 лет назад как большое сообщество городов, ведущих друг с другом торговлю и войны. В середине третьего тысячелетия до нашей эры Саргон Великий завоевал эти города, объединив их в империю с центром в Аккаде. Тогда появились свод законов, правила торговли и иные черты цивилизации. Однако не прошло и двух сотен лет, как эта империя распалась, и историки долго спорили по этому поводу. В частности, одни считали, что знать в городах-государствах была недовольна Саргоном и его потомками и боролась с ними, другие - что страну опустошали набеги кочевников гутиев.

Теперь климатологи и геологи говорят о климатических причинах исчезновения шумерской цивилизации. Стейси Кэролин с коллегами побывали в пещере Голь-и-Зард (недалеко от иранского города Демавенд) и изучили сталактиты - эти образования формировались в течение последних 5000 лет, и по ним можно определить количество воды и колебания температур в разные эпохи.

Пещера Голь-и-Зард расположена недалеко от северных границ древней Аккадской империи. По замедлению роста сталактитов и по увеличению доли кальция и магния в них исследователи смогли установить, что примерно 4,26 тыс. лет назад причиной падения шумерской цивилизации стало внезапное уменьшение уровня осадков и начало сильных пылевых бурь. В результате земледельцы не могли выращивать урожай, несмотря на то, что у них были системы орошения и водные резервуары. Далее начинается эра возрождения Месопотамии - появилась Вавилония.