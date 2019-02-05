05.02.2019, 17:24
Учёные выяснили простой способ вылечить депрессию
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что те, кто соблюдает здоровый режим питания, имеют больше шансов избавиться от подавленного настроения, чем те, кто предпочитает вредную пищу.
Один из авторов исследования Брэндон Стаббс рассказал, что их работа ещё раз доказала, что изменение образа жизни помогает справиться с депрессией. При этом он подчеркнул, что лучше всего это работает в совокупности с занятиями спортом.
Учёные нашли около 16 исследований, в которых специалисты следили за людьми, сменившими образ жизни. Всего в испытаниях приняли участие более 46 тысяч человек, у некоторых их них был аклиническая форма депрессии.
Проанализировав результаты всех опытов, Стаббс и его команда пришли к выводу, что закономерность между режимом питания и депрессией действительно существует. Так, оказалось, что переход на средиземноморскую диету и десять других видов здоровой пищи помог примерно трети участников эксперимента избавиться от депрессии.
Отмечается, что больше всего такой способ помогал женщинам. А мужчин, наоборот, иногда приводил к прямо противоположному результату. При резкой смене образа жизни почти каждый пятый мужчина впадал ещё в более унылое состояние.
Учёные отмечают, что сегодня хроническая депрессия является, наверное, самым распространённым психическим расстройством в мире. Как правило, появление хронической депрессии сопровождается утерей интереса к жизни, снижению самооценки, апатии и другим негативным эффектам.
Врачи сегодня не до конца понимают, как именно можно побороть этот недуг, так как не до конца понятна природа этого заболевания. Так, остаётся неясным работа каких отделов мозга и цепочек нервных клеток нарушается при развитии депрессии, а также то, как эти изменения влияют на мотивацию и настроение человека.
Ранее исследователи из университета Ньюскала в Британии пришли к выводу, что тревожное состояние зависит от лишнего веса. Они провели опыт на мышах. Оказалось, что чем толще грызун, тем быстрее он стареет, а из-за этого возникает тревожное поведение.
Один из авторов исследования Брэндон Стаббс рассказал, что их работа ещё раз доказала, что изменение образа жизни помогает справиться с депрессией. При этом он подчеркнул, что лучше всего это работает в совокупности с занятиями спортом.
Учёные нашли около 16 исследований, в которых специалисты следили за людьми, сменившими образ жизни. Всего в испытаниях приняли участие более 46 тысяч человек, у некоторых их них был аклиническая форма депрессии.
Проанализировав результаты всех опытов, Стаббс и его команда пришли к выводу, что закономерность между режимом питания и депрессией действительно существует. Так, оказалось, что переход на средиземноморскую диету и десять других видов здоровой пищи помог примерно трети участников эксперимента избавиться от депрессии.
Отмечается, что больше всего такой способ помогал женщинам. А мужчин, наоборот, иногда приводил к прямо противоположному результату. При резкой смене образа жизни почти каждый пятый мужчина впадал ещё в более унылое состояние.
Учёные отмечают, что сегодня хроническая депрессия является, наверное, самым распространённым психическим расстройством в мире. Как правило, появление хронической депрессии сопровождается утерей интереса к жизни, снижению самооценки, апатии и другим негативным эффектам.
Врачи сегодня не до конца понимают, как именно можно побороть этот недуг, так как не до конца понятна природа этого заболевания. Так, остаётся неясным работа каких отделов мозга и цепочек нервных клеток нарушается при развитии депрессии, а также то, как эти изменения влияют на мотивацию и настроение человека.
Ранее исследователи из университета Ньюскала в Британии пришли к выводу, что тревожное состояние зависит от лишнего веса. Они провели опыт на мышах. Оказалось, что чем толще грызун, тем быстрее он стареет, а из-за этого возникает тревожное поведение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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