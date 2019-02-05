Один из авторов исследования Брэндон Стаббс рассказал, что их работа ещё раз доказала, что изменение образа жизни помогает справиться с депрессией. При этом он подчеркнул, что лучше всего это работает в совокупности с занятиями спортом.Учёные нашли около 16 исследований, в которых специалисты следили за людьми, сменившими образ жизни. Всего в испытаниях приняли участие более 46 тысяч человек, у некоторых их них был аклиническая форма депрессии.Проанализировав результаты всех опытов, Стаббс и его команда пришли к выводу, что закономерность между режимом питания и депрессией действительно существует.. А мужчин, наоборот, иногда приводил к прямо противоположному результату. При резкой смене образа жизни почти каждый пятый мужчина впадал ещё в более унылое состояние.. Как правило, появление хронической депрессии сопровождается утерей интереса к жизни, снижению самооценки, апатии и другим негативным эффектам.Врачи сегодня не до конца понимают, как именно можно побороть этот недуг, так как не до конца понятна природа этого заболевания. Так, остаётся неясным работа каких отделов мозга и цепочек нервных клеток нарушается при развитии депрессии, а также то, как эти изменения влияют на мотивацию и настроение человека.Ранее исследователи из университета Ньюскала в Британии пришли к выводу, что тревожное состояние зависит от лишнего веса. Они провели опыт на мышах. Оказалось, что чем толще грызун, тем быстрее он стареет, а из-за этого возникает тревожное поведение.