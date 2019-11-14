ИА «Ореанда-Новости». Японские учёные провели исследование, в котором приняли участие люди в возрасте 110 лет и старше, пишет РИА Новости.



Был проведён клеточный анализ долгожителей. Оказалось, что у тех, кто дожил до 110 лет и более иммунных клеток было почти в полтора раза больше. У них также наблюдался избыток цитотоксических T-лимфоцитов, атакующих опухоли и клетки, пораженные внутриклеточными паразитами, к которым относятся вирусы и некоторые виды бактерий.



Именно благодаря этому организм долгожителей поддерживает иммунитет. Учёные отмечают, что исследование показало, каким образом организм тех, кто долго живёт, защищается от инфекций.