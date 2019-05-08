Это открытие поможет кондитерам делать такие же вкусные, но не такие калорийные сладости. В шоколаде учёные нашли несколько сотен летучих молекул, которые могут влиять на вкус, цвет и запах продукта. Самые главные из них получилось выделить, применяя сенсомику – особый подход для изучения компонентов вкуса и запаха различных продуктов, разработанный немецкими химиками несколько лет назад.Так, химики размололи несколько плиток шоколада с содержанием какао в 90% и 99%. Учёные извлекли все летучие вещества и попросили добровольцев их попробовать.В результате этого химики смогли сократить число важных компонентов аромата для того и другого шоколада до 69 летучих молекул, из которых они выделили 28 и 30 веществ, наиболее сильно влиявших на запах шоколада.