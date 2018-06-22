ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные выяснили, какая доза кофе в день не то, чтобы повредит организму, а наоборот, скажется на нём положительно – укрепит сердечно-сосудистую систему. Также мы вам расскажем о новинках биоинженерии – разработали протезы, которые способны улавливать боль.

Учёные пришли к выводу, что кофеин активизирует в организме белок р27, который содержат все митохондрии (органоиды клетки, синтезируют энергию) клеток сердца. Кофеин помогает запускать такие процессы, которые улучшают способность клеток выстилать внутреннюю поверхность сосудов. Сообщается, что такого положительного эффекта получается достигнуть, употребляя четыре чашки кофе в день. Точные объёмы, к сожалению, не уточнили. Смеем предположить, что это классическая кофейная чашка.

При этом для больных диабетом, ожирением и пожилым людям также можно употреблять кофе, положительный эффект достигался и в этих случаях. Учёные отмечают, что эти данные могут быть использованы в дальнейшем для составления дополнений к диете этих людей.

Ещё одно невероятное открытие преподнесли миру учёные-инженеры из США. Им удалось создать протез, который способен улавливать боль. Для этого придумали специальную кожу, она даёт возможность вернуть осязание, включая болевые ощущения. Эта кожа надевается на протез.

Киберкожу назвали е-дермис, она изготовлена из тонкой ткани и резины, внутри оборудована датчиками, которые присоединяют к нервным окончаниям. При этом резать и хирургически вмешиваться нет необходимости. Всё происходит за счёт электростимуляции.

Учёные говорят, что е-дермис способен передать человеку большой спектр осязательных ощущений. Последнее новшество – боль, которая пусть и не приятна, но очень важна для человека.