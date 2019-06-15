ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Британии выяснили, сколько часов сна нужно человеку, чтобы выглядеть привлекательно.



Так, оказалось, что у тех, кто спит ночью 9 часов и 10 минут более здоровый цвет лица и чистая кожа. Исследование показало, что наиболее оптимальным временем засыпания является 9:45 вечера, а пробуждения - 6:55 утра.



А те, кто спит меньше этого времени, рискуют получить утром помятый вид, раздражительность и депрессию.