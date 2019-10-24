24.10.2019, 22:26
Учёные выявили последствия сидячей работы
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Британии провели исследование и наглядно показали, чем опасна сидячая работа.
На канале Fellowes Brands в YouTube можно увидеть манекен человека, который около двадцати лет проработала в офисе. Британские учёные указали, что у сотрудников с сидячей работой наблюдается искривление осанки, варикоз и раздражение глаз. После такой продолжительной работы без нагрузок мышцы атрофируются, появляется сыпь и лишний вес. Кроме этого научные сотрудники утверждают, что кроме внешних факторов, присутствуют и проблемы в организме человека. Например, проблемы с пищеварением и плохое зрение. Манекена назвали Эммой.
Результаты исследования были сделаны на основе проведённого опроса жителей Франции, Великобритании и Германии.
На канале Fellowes Brands в YouTube можно увидеть манекен человека, который около двадцати лет проработала в офисе. Британские учёные указали, что у сотрудников с сидячей работой наблюдается искривление осанки, варикоз и раздражение глаз. После такой продолжительной работы без нагрузок мышцы атрофируются, появляется сыпь и лишний вес. Кроме этого научные сотрудники утверждают, что кроме внешних факторов, присутствуют и проблемы в организме человека. Например, проблемы с пищеварением и плохое зрение. Манекена назвали Эммой.
Результаты исследования были сделаны на основе проведённого опроса жителей Франции, Великобритании и Германии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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