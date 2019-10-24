, который около двадцати лет проработала в офисе. Британские учёные указали, что у сотрудников с сидячей работой наблюдаетсяПосле такой продолжительной работыКроме этого научные сотрудники утверждают, что кроме внешних факторов, присутствуют и проблемы в организме человека. Например, проблемы с пищеварением и плохое зрение.Результаты исследования были сделаны на основе проведённого опроса жителей Франции, Великобритании и Германии.