24.10.2019, 21:32
Учёные зафиксировали рождение нового элемента
ИА «Ореанда-Новости». Впервые в истории учёные зафиксировали рождение нового элемента, сообщает издание «ScienceAlert».
Европейская южная обсерватория в течение 2 лет изучала результат столкновения нейтронных звёзд, которое произошло в августе 2017 года. Сейчас учёные выявили, что в обломках присутствовал стронций.
В ходе R-процесса из лёгких ядер рождаются более тяжёлые. Таким образом было выявлено появление стронция после столкновения 2 пульсаров в созвездии Гильдия. Изучение процесса столкновения были получены с помощью чилийского телескопа. После столкновения 2 нейтронных звезд некоторое время наблюдались поглощение волн света и зарождение тяжёлого элемента. Только сейчас учёным получилось определить вид этого элемента.
Европейская южная обсерватория в течение 2 лет изучала результат столкновения нейтронных звёзд, которое произошло в августе 2017 года. Сейчас учёные выявили, что в обломках присутствовал стронций.
В ходе R-процесса из лёгких ядер рождаются более тяжёлые. Таким образом было выявлено появление стронция после столкновения 2 пульсаров в созвездии Гильдия. Изучение процесса столкновения были получены с помощью чилийского телескопа. После столкновения 2 нейтронных звезд некоторое время наблюдались поглощение волн света и зарождение тяжёлого элемента. Только сейчас учёным получилось определить вид этого элемента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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