



Европейская южная обсерватория, которое произошло в августе 2017 года.В ходе R-процесса из лёгких ядер рождаются более тяжёлые. Таким образом было выявлено появление стронция после столкновения 2 пульсаров в созвездии Гильдия. Изучение процесса столкновения были получены с помощью чилийского телескопа.. Только сейчас учёным получилось определить вид этого элемента.