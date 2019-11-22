ИА «Ореанда-Новости». Учёные из экспедиции «Полёты с дельфинами» обнаружили сокращение количества дельфинов в Чёрном море, пишет RT.



Отмечается, что исследование проводилось на большей части акватории Чёрного моря у российского побережья Кавказа — от Керченского пролива до Адлера. Численность дельфинов сократилась с нескольких сотен особей до 37 особей максимум.



Учёные отмечают, что одной из причин такого сокращения может быть миграция рыбы, которая могла уйти в другие акватории.