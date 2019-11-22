22.11.2019, 19:17
Учёные зафиксировали сокращение числа дельфинов в Чёрном море
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из экспедиции «Полёты с дельфинами» обнаружили сокращение количества дельфинов в Чёрном море, пишет RT.
Отмечается, что исследование проводилось на большей части акватории Чёрного моря у российского побережья Кавказа — от Керченского пролива до Адлера. Численность дельфинов сократилась с нескольких сотен особей до 37 особей максимум.
Учёные отмечают, что одной из причин такого сокращения может быть миграция рыбы, которая могла уйти в другие акватории.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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