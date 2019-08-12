Точные причины явления пока не озвучены.

Сверхмассивная чёрная дыра расположена в центре Млечного пути. Астрономы уверяют, что всё время этот космический объект ведёт себя относительно спокойно. Однако, в конце весны этого года специалисты в обсерватории Кека, расположенной на Гавайях, заметили необъяснимую активность. Яркость чёрной дыры возросла практически в семьдесят пять раз. Позднее активность объекта вновь пришла в прежнее состояние.

Астрономы утверждают, что сами по себе чёрные дыры не производят излучения. Обнаруженное экспертами излучение вырабатывают окружающие чёрную дыру объекты. Гравитационные дыры способны к колоссальному трению, в результате которого астрономы и фиксируют излучение, принадлежащее якобы чёрной дыре.

Если вспышка на чёрной дыре становится особо яркой, то это может свидетельствовать о том, что некоторые объекты подошли к чёрной дыре на слишком близкое расстояние. Эти объекты попали в поле гравитации чёрной дыры и произвели неконтролируемый всплеск излучения. Телескопы зафиксировали это явление как яркую вспышку на самой чёрной дыре.

Несмотря на то, что алгоритм яркой вспышки на чёрной дыре специалисты смогли объяснить, остаётся неразгаданным, что именно могло так близко столкнуться с ней. В настоящее время учёные бьются над этой задачей, а помочь им в этом деле смогут многочисленные телескопы. Для этого астрономам необходимо собрать и проанализировать сведения нескольких телескопов, которые фиксируют состояние космических объектов на протяжении последних нескольких месяцев.