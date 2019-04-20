Больше всего аминокислот содержится в таких продуктах, как авокадо, миндаль, чечевица, скумбрия, а также курица, слива и абрикосы. В этих продуктах есть вещества, которые стимулируют группу клеток в мозге, известную как танициты – они отвечают за контроль массы тела человека.Таким образом, ощущение сытости появляется ещё до того, как человек съест больше, чем нужно. Отмечается, что для положительного эффекта богатые аминокислотами продукты следует включать в рацион регулярно.