20.04.2019, 12:07
Учёные заявили, что богатая аминокислотами пища защитит от переедания
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Британии выяснили, что пища, богатая аминокислотами, лучше насыщает человек, а значит – защищает от переедания.
Больше всего аминокислот содержится в таких продуктах, как авокадо, миндаль, чечевица, скумбрия, а также курица, слива и абрикосы. В этих продуктах есть вещества, которые стимулируют группу клеток в мозге, известную как танициты – они отвечают за контроль массы тела человека.
Таким образом, ощущение сытости появляется ещё до того, как человек съест больше, чем нужно. Отмечается, что для положительного эффекта богатые аминокислотами продукты следует включать в рацион регулярно.
Больше всего аминокислот содержится в таких продуктах, как авокадо, миндаль, чечевица, скумбрия, а также курица, слива и абрикосы. В этих продуктах есть вещества, которые стимулируют группу клеток в мозге, известную как танициты – они отвечают за контроль массы тела человека.
Таким образом, ощущение сытости появляется ещё до того, как человек съест больше, чем нужно. Отмечается, что для положительного эффекта богатые аминокислотами продукты следует включать в рацион регулярно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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