ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Нидерландов заявили, что Европу ждут серьёзные климатические изменения, которые связаны с таянием ледников в Гренландии и увеличением осадков, пишет «МК».



Специалисты утверждают, что эти процессы приведут к изменению Североатлантического течения, а это, в свою очередь, вызовет сильное похолодание в Европе.



Учёные утверждают, что это событие произойдёт с вероятность 15 процентов уже в ближайшие сто лет.