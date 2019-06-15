ИА «Ореанда-Новости» Специалисты выяснили, что продолжительный плохой сон может негативно сказаться на здоровье.



В США был проведён эксперимент и оказалось, что из девяти тысяч американцев около половины имеют проблемы со сном. Бессонница отрицательно влияет на умственные способности, что провоцирует деменцию.



По словам учёных, воздействует на развитие бессонницы эмоциональный стресс, стимулирующий выработку кортизола, который вызывает возбуждение. Стоит помнить и о биологических изменениях в характере сна и циркадных ритмах.