ИА «Ореанда-Новости». Китайские учёные выяснили, что беременным лучше воздержаться от употребления кофе, пишет РИА Новости.



Учёные проделали опыты с крысами и обнаружили, что потомство рождалось с отклонением от нормы в весе. Таким образом, увлечение кофе во время беременности может вызвать проблемы с весом младенцев и негативно сказаться на продолжительности периода беременности.



Специалисты установили, что кофеин почти всегда связан с малым весом ребёнка на момент рождения. Так, по словам учёных, 2-3 чашки кофе в день могут повлиять на развитие будущего ребёнка, а также чревато негативными последствиями во взрослой жизни.