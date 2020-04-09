09.04.2020, 20:23
Учёные заявили, что коронавирус с приходом тепла может не исчезнуть
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из США пришли к выводу, что коронавирус с наступлением тёплого времени года может не исчезнуть, как заявляли ранее, пишет «МК».
В Национальной академии наук США заявили, что вирус может эффективно распространяться при более высоких температурах и влажности, хотя и не в таких масштабах, как сегодня.
При этом отмечается, что, например, в Бразилии, где сейчас около 30 градусов жары, коронавирусом заразились уже более 16 тысяч человек. Однако темпы роста числа больных в странах Африки куда более скромные.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии