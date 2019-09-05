ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные выяснили, что курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна, пишет РИА Новости.



Исследователи провели опыт, в котором приняли участие более 1600 студентов. Из них 29% курили обычные сигареты, 41% -электронные, а 30% респондентов не курили вообще. Оказалось, что у курильщиков больше проблем со сном, чем у тех, кто не курит.



Причём любители электронных устройств использовали снотворные препараты чаще всех.