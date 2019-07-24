ИА «Ореанда-Новости». Учёные из НИУ ВШЭ обнаружили, что переработки снижают качество работы и жизни россиян, пишет «Газета.ру».



Отмечается, что стандартно человек работает пять дней в неделю с 09:00 до 18:00. Вне этого времени, как говорят специалисты, работают менеджеры высшего звена, сотрудники контакт-центров, индустрии развлечений, торговли, общепита, экстренных служб. Всего по выходным работает около 2/3 граждан. Этот показатель является самым высоким в странах Европы.



Учёные изучили режим жизни и работы более двух тысяч человек. Каждый второй участник рассказал о работе в вечерние часы несколько раз в месяц, каждый четвёртый – почти каждый день. 60 людей хотя бы раз в 30 дней трудились в выходные, 40% - делали это каждую неделю. Только 41% россиян работали по нормированному графику. Оказалось, что из-за переработок россиянам сложно жить нормальной жизнью. Учёные отмечают, что нестандартные трудовые графики негативно влияют на человека и порождают серьёзные социальные проблемы.