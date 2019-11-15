ИА «Ореанда-Новости». Сербские учёные выяснили, что бытовые предметы, в которых есть фталаты, могут влиять на возникновение и развитие диабета 2-го типа, пишет «МедикФорум».



Отмечается, что в быту таких предметов много. Это вещество есть во многих изделиях из пластмассы. Кроме того, оно есть в зубных пастах, шампунях, мыле и косметике.



Учёные провели опыты по уровню фталатов, и оказалось, что у тех, у кого было обнаружено более интенсивное воздействие этого вещества, имели высокие показатели холестерина, повреждения печени и инсулинорезистентность.



Эти факторы, по мнению специалистов, указывают на повышенный риск развития диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Опираясь на результаты исследования, специалисты порекомендовали воздержаться от использования пластика в доме.