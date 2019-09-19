ИА «Ореанда-Новости» Группа учёных из Португалии пришли к вывожу, что нарушения и недостаток сна негативно сказываются на здоровье кишечника, пишет РИА Новости.



По данным учёных, функционирование группы иммунных клеток ILC3, которые оказывают серьёзное влияние на пищеварительный тракт, зависит от режима сна. Эти клетки борются с инфекциями, отвечают за целостность кишечного эпителия и всасывание липидов.



Эксперты отметили, что люди, которые работают ночью или часто меняют часовые пояса, чаще страдают от лишнего веса или воспаления кишечника.