ИА «Ореанда-Новости». Выбор продуктов, как утверждают специалисты, может говорить и некоторых заболеваниях, пишет «ВП.ру».



Так, тяга к сладкому может свидетельствовать о том, что в рационе нарушен баланс жиров, белков и углеводов. Также это может говорить и о нарушениях в работе кишечника.



А вот если хочется солёного, возможно есть проблемы с почками – потребность в солёных продуктах может говорить о вялотекущем воспалении мочеполовой системы.



Желание съесть что-то острое или горькое может быть сигналом о замедленном обмене веществ. Кроме того, так организм может говорить о нарушении жирового обмена.