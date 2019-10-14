Учёные заявили, что тяга к некоторым продуктам говорит о скрытых болезнях
ИА «Ореанда-Новости». Выбор продуктов, как утверждают специалисты, может говорить и некоторых заболеваниях, пишет «ВП.ру».
Так, тяга к сладкому может свидетельствовать о том, что в рационе нарушен баланс жиров, белков и углеводов. Также это может говорить и о нарушениях в работе кишечника.
А вот если хочется солёного, возможно есть проблемы с почками – потребность в солёных продуктах может говорить о вялотекущем воспалении мочеполовой системы.
Желание съесть что-то острое или горькое может быть сигналом о замедленном обмене веществ. Кроме того, так организм может говорить о нарушении жирового обмена.
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