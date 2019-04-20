20.04.2019, 10:14
Учёные заявили, что в мире не хватает 23 млн женщин
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты провели международное исследование, которое опубликовали в журнале PNAS, и оказалось, что в мире не хватает 23 миллиона женщин, пишут «Известия».
Выяснилось, что соотношение мужчин и женщин нарушено в 12 странах – там девочек рождается в разы меньше. Например, нехватка женщин ощущается в Индии и Китае. Там в период с 1970 по 2017 год соответственно недоставало 11,9 и 10,6 миллионов девочек.
Среди главных причин эксперты называют политику одного ребёнка в Китае и селективные аборты в других азиатских странах. Отмечается, что родители решались на аборт, узнав, что будет девочка.
Выяснилось, что соотношение мужчин и женщин нарушено в 12 странах – там девочек рождается в разы меньше. Например, нехватка женщин ощущается в Индии и Китае. Там в период с 1970 по 2017 год соответственно недоставало 11,9 и 10,6 миллионов девочек.
Среди главных причин эксперты называют политику одного ребёнка в Китае и селективные аборты в других азиатских странах. Отмечается, что родители решались на аборт, узнав, что будет девочка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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