Выяснилось, что соотношение мужчин и женщин нарушено в 12 странах – там девочек рождается в разы меньше. Например, нехватка женщин ощущается в Индии и Китае. Там в период с 1970 по 2017 год соответственно недоставало 11,9 и 10,6 миллионов девочек.Среди главных причин эксперты называют политику одного ребёнка в Китае и селективные аборты в других азиатских странах. Отмечается, что родители решались на аборт, узнав, что будет девочка.