ИА «Ореанда-Новости». Учёные пришли к выводу, что когда яблоки портятся, гниль может проникнуть в здоровые ткани плода, образуя токсичное вещество патулин,пишет «МК».



Это вещество повреждает гены и вызывает в них мутации. Учёные утверждают, что от битых яблок прежде всего стоит отказаться беременным, так как это вещество может навредить ребёнку.



Отмечается также, что не надо из битых яблок, если они повреждены более чем на 30%, варить варенье. Патулин может стать причиной развития онкологии.