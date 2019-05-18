18.05.2019, 14:20
Учёные заявили, что заниматься йогой вредно
ИА «Ореанда-Новости». Немецкие учёные сообщили, что современные методики занятий йогой вредны для человека.
Специалисты провели исследование, проверив оценку ощущений самосовершенствования группы людей, занимавшихся йогой. Учёные предложили любителям йоги сравнить себя с другими.
Оказалось, что после йоги уровень самосовершенствования значительно увеличился по сравнению с периодом, когда тренировки не было. Эксперты пришли к выводу, что занятия йогой не приводят к улучшению психического состояния, а лишь помогает подавить собственное эго.
Специалисты провели исследование, проверив оценку ощущений самосовершенствования группы людей, занимавшихся йогой. Учёные предложили любителям йоги сравнить себя с другими.
Оказалось, что после йоги уровень самосовершенствования значительно увеличился по сравнению с периодом, когда тренировки не было. Эксперты пришли к выводу, что занятия йогой не приводят к улучшению психического состояния, а лишь помогает подавить собственное эго.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии