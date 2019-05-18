Специалисты провели исследование, проверив оценку ощущений самосовершенствования группы людей, занимавшихся йогой. Учёные предложили любителям йоги сравнить себя с другими.Оказалось, что после йоги уровень самосовершенствования значительно увеличился по сравнению с периодом, когда тренировки не было. Эксперты пришли к выводу, что занятия йогой не приводят к улучшению психического состояния, а лишь помогает подавить собственное эго.