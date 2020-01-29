ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные из Университета Колорадо предупредили, что планета может погибнуть из-за мощной вспышки на Солнце, пишет «МК».



Они пришли к такому выводу, анализируя данные о супервспышках звёзд. Речь идёт о тех небесных светилах, которые по мощности в несколько тысяч раз превосходят солнечные.



Выяснилось, что сила вспышки зависит от возраста звезды. Солнце высвобождает энергию где-то раз в тысячу лет. Учёные прогнозируют это событие в течение ближайших 100 лет.