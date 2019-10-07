ИА «Ореанда-Новости». Медики утверждают, что лак для ногтей может нанести серьёзный вред организму, пишут «Известия».



Инженер-исследователь института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН Ольга Мулина заявила, что в лак, чтобы он быстро не густел, добавляют формальдегид, который привести к онкологии. Кроме того, в лаке также есть дибутилфталат, которая сильно влияет на эндокринную систему.



При этом последствия от этих вредных веществ могут проявляться через годы после использования. Больше всего риску подвержены печень и лёгкие.