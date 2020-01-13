13.01.2020, 10:37
Ученые заявили об увеличении площадей растительности в Гималаях
ИА «Ореанда-Новости». Представителями британского Эксетерского университета было рассказано об увеличении площадей растительности в Гималаях, и в частности, на Эвересте. Заявлено, что зарастают те зоны, которые имеют непостоянный снежный покров. О выводах британских учёных заявлено в материале Phys.org.
Учёными было изучено то, как распространяется покров из трав и кустарников. Для этого они изучили данные со спутников с 1993 по 2018 год. Выяснилось, что значительное распространение растений произошло на четырёх различных высотах над уровнем моря. На высоте 5000-5500 метров замечены наиболее серьёзные изменения.
Данные, полученные учёными, подтверждают то, что в гималайском регионе из-за глобального потепления уменьшаются области, где из-за низких температур нет растений.
Данные других исследований демонстрируют, что в период с 2000 по 2006 год ускорились вдвое потери льда.
Учёными было изучено то, как распространяется покров из трав и кустарников. Для этого они изучили данные со спутников с 1993 по 2018 год. Выяснилось, что значительное распространение растений произошло на четырёх различных высотах над уровнем моря. На высоте 5000-5500 метров замечены наиболее серьёзные изменения.
Данные, полученные учёными, подтверждают то, что в гималайском регионе из-за глобального потепления уменьшаются области, где из-за низких температур нет растений.
Данные других исследований демонстрируют, что в период с 2000 по 2006 год ускорились вдвое потери льда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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