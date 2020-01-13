. Заявлено, что зарастают те зоны, которые имеют непостоянный снежный покров. О выводах британских учёных заявлено в материале Phys.org.Данные, полученные учёными, подтверждают то, что в гималайском регионе из-за глобального потепления уменьшаются области, где из-за низких температур нет растений.Данные других исследований демонстрируют, что в период с 2000 по 2006 год ускорились вдвое потери льда.