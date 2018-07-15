ИА "Ореанда-Новости" Стартап, созданный в Новой Зеландии под названием MARS Bioimaging Ltd, опубликовал информацию об осуществлении возможности получения цветных рентгеновских 3D снимков. Трехмерный сканер использует технологию Medipix3, что позволяет делать цветные фото тканей и органов человека. Изначально данная технология, разработанная учеными группы CERN, использовалась для отслеживания частиц в Большом Адронном Коллайдере.

Разработчиками данного новшества являются Фил и Энтони Батлер , потратившие на это более 10 лет исследований.

В случае с рентгеном, технология Medipix используется как фотокамера. Происходит фиксирование каждой отдельной частицы, осуществляется анализ ее энергии. После этого система составляет из всех полученных данных высокоточное трехмерное контрастное изображение. При этом уровень излучения, которому подвергается исследуемое тело существенно ниже, чем при обычном рентгене.

3D-рентген MARS выпущен в среднем размере, что позволяет сканировать отдельные суставы, кости и сосуды. Жировые, мышечные и костные ткани на трехмерном снимке окрашиваются в разные цвета. В ближайшем будущем организация планирует создать аппарат для полного сканирования тела.

На данный момент прибор проходит тестирования в нескольких больницах Новой Зеландии. Если устройство будет корректно функционировать на тестовом этапе в отделениях ревматологии и ортопедии, то стартам начнет его серийный выпуск. Руководство организации отмечает, что в продажу 3D-рентген может поступить уже в следующем году.

Благодаря данному оборудованию врачи смогут получить наиболее полную картину состояния здоровья пациента. Это позволит буквально заглянуть внутрь человека без вскрытия! Новое оборудование сделает процесс диагностики заболеваний более точным, а лечение – более качественным.

Ранее с использованием технологий 3D-печати американская компания BIOLIFE4D воссоздало материал, который образует сердечную мышцу. Этим, конечно, не возможно полностью заменить сердце, однако можно использовать для восстановления поврежденного участка органа.