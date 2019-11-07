07.11.2019, 19:58
Учёными был создан нетонущий металл
ИА «Ореанда-Новости». Китайскими и американскими учёными был создан металл, который не тонет в воде, сообщает издательство «РИА Новости».
В Университете Рочестера научные сотрудники проводили испытания металла, который не способен потонуть. Плавучесть металлу придал специальный узор, который был нанесён на всю поверхность металлических пластин. Этот узор способен сохранять воздух, что позволяет образовать гидрофобную подушку.
Технология изготовления металлических пластин, которые не будут тонуть в воде, очень проста. Для это необходимо только наличия мощного лазера. Поэтому данное изобретение может изготавливаться в больших масштабах и использоваться на водном оборудовании.
В Университете Рочестера научные сотрудники проводили испытания металла, который не способен потонуть. Плавучесть металлу придал специальный узор, который был нанесён на всю поверхность металлических пластин. Этот узор способен сохранять воздух, что позволяет образовать гидрофобную подушку.
Технология изготовления металлических пластин, которые не будут тонуть в воде, очень проста. Для это необходимо только наличия мощного лазера. Поэтому данное изобретение может изготавливаться в больших масштабах и использоваться на водном оборудовании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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