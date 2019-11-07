научные сотрудники проводили испытания металла, который не способен потонуть. Плавучесть металлу придал специальный узор, который был нанесён на всю поверхность металлических пластин. Этот, что позволяет образовать гидрофобную подушку.Технология изготовления металлических пластин, которые не будут тонуть в воде, очень проста. Для это необходимо только наличия мощного лазера. Поэтому данное