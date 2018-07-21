ИА «Ореанда-Новости». Испанскими исследователями был проведен ряд экспериментов, после которых ученые пришли к выводу о вреде поздних приемов пищи.

Как стало известно, привычка ужинать менее чем за три часа до сна нарушает работу организма и приводит к увеличению риска развития рака простаты и молочной железы. Результаты исследований о влиянии поздних приемов пищи были опубликованы в научном издании International Journal of Cancer.

Напомним, что ранее ряд ученых проводил эксперименты на лабораторных мышах с целью исследования влияния промежутка времени между ужином и сном. Как сообщалось, более поздние приемы пищи негативно влияли на работу организма животных. Если еда принималась менее чем за три часа до сна, то учеными отмечался уменьшение выработки белка, принимающего активное участие в процессах обучения и запоминания новой информации.

По словам ученых, результаты о вреде поздних приемов пищи были получены на основе исследования MCC‐Spain.



Стало известно, что оно охватывает вопросы о зависимости появления опухолей различных органов и генетических и экологических факторов окружающей среды. Для исследования был проведен опрос среди около трех тысяч человек, с онкологией и без нее. В контрольной группе были 1321 женщина и 872 мужчины, у которых не были найдены опухоли. В другую группу исследования вошли 1205 пациентов с опухолями молочной железы, а также 621 человек с обнаруженными онкологическими заболеваниями предстательной железы.

Как стало известно, среди участников обеих групп был проведен опрос об их стиле жизни. Опрашиваемые отвечали на вопросы о питании, режимах сна и работы. Основной критерием отбора стало отсутствие опыта работы у людей в ночные смены.

Согласно статистическим данным, риск образования опухолей у людей, которые употребляли пищу менее чем за два часа до сна, превышает данный показатель остальных опрошенных на 16%, в случае обнаружения рака молочной железы, и на 26%, в случае нахождения злокачественных опухолей простаты. Происходит это из-за гормональных колебаний в организме человека в зависимости от биоритмов. Поздние приемы пищи нарушают активность различных белков и приводят к сбоям в работе организма.

Исследования показали, что эффект снижения риска появления онкологических заболеваний при приемах пищи минимум за три часа до сна ярче всего проявляется у тех, кто придерживается стандартных условий профилактики появления рака.