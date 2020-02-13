13.02.2020, 16:11
Учёный и дизайнер придумали, как хоронить людей на Марсе
ИА «Ореанда-Новости». Проект похорон первых людей, улетевших жить на Марс, был разработан биоинженером Дж. Дж. Хастингс и дизайнером Пиа Интерланди. Исследователи адаптировали земные традиции, это стало так называемой ритуальной частью процесса, и определили, каким образом лучше всего превратить тело человека в биоресурс, решив проблему утилизации.
Сначала окружающим предлагается проститься с умершим. Затем тело заворачивается в шёлковый саван, который до этого выполнял функцию наволочки. Такое решение о совмещении, казалось бы несовместимых функций в одном предмете, по мнению Хастингса и Интерланди, будет напоминать человеку о его смертности и сэкономит место при транспортировке. С этой же целью на саваны-наволочки будут наносить надпись «После моей смерти вот все, что вам нужно». Тело останется в саване до конца первичной стадии разложения. Затем останки отправят на утилизацию.
И здесь концепция марсианских похорон сталкивается с этической стороной организации процесса. Авторы уверены, в условиях ограниченных ресурсов, нельзя не использовать столь ценный биоматериал, как тело человека. Предлагается, превращать останки в компост для удобрения растений. Подходящая для этого технология сейчас разрабатывается.
Будет ли использоваться эта идея в ближайшее время — неизвестно. Некоторые учёные уверены, что к 2050 году Марс будет заселен уже тысячами людей.
Сначала окружающим предлагается проститься с умершим. Затем тело заворачивается в шёлковый саван, который до этого выполнял функцию наволочки. Такое решение о совмещении, казалось бы несовместимых функций в одном предмете, по мнению Хастингса и Интерланди, будет напоминать человеку о его смертности и сэкономит место при транспортировке. С этой же целью на саваны-наволочки будут наносить надпись «После моей смерти вот все, что вам нужно». Тело останется в саване до конца первичной стадии разложения. Затем останки отправят на утилизацию.
И здесь концепция марсианских похорон сталкивается с этической стороной организации процесса. Авторы уверены, в условиях ограниченных ресурсов, нельзя не использовать столь ценный биоматериал, как тело человека. Предлагается, превращать останки в компост для удобрения растений. Подходящая для этого технология сейчас разрабатывается.
Будет ли использоваться эта идея в ближайшее время — неизвестно. Некоторые учёные уверены, что к 2050 году Марс будет заселен уже тысячами людей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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