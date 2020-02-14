Учёный оценил прогноз ВОЗ о заражении двух третей людей
ИА «Ореанда-Новости». Вирусолог Зуев прокомментировал прогноз ВОЗ о заражении двух третей населения планеты.
Почётный вице-президент РАЕН Виктор Зуев высказался по поводу прогноза Всемирной организации здравоохранения, которая предсказала заражение коронавирусом двум третьим населения планеты. Вирусолог отметил в беседе с «Москва 24», что на данный момент количество заболевших в Китае медленно идёт на снижение.
Также Зуев обратил внимание на то, что нет никаких оснований для распространения таких устрашающих прогнозов. Общемировая политика в отношении коронавируса, которая состоит в изоляции заразившегося на две недели, помогает сдерживать заболевание.
Вирусолог подчеркнул, что российские эпидемиологические службы проделывают блестящую работу, организовывая все необходимые проверки. По его словам, это поможет населению страны избежать вируса.
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