ИА «Ореанда-Новости». Вирусолог Зуев прокомментировал прогноз ВОЗ о заражении двух третей населения планеты.

Почётный вице-президент РАЕН Виктор Зуев высказался по поводу прогноза Всемирной организации здравоохранения, которая предсказала заражение коронавирусом двум третьим населения планеты. Вирусолог отметил в беседе с «Москва 24», что на данный момент количество заболевших в Китае медленно идёт на снижение.

Также Зуев обратил внимание на то, что нет никаких оснований для распространения таких устрашающих прогнозов. Общемировая политика в отношении коронавируса, которая состоит в изоляции заразившегося на две недели, помогает сдерживать заболевание.

Вирусолог подчеркнул, что российские эпидемиологические службы проделывают блестящую работу, организовывая все необходимые проверки. По его словам, это поможет населению страны избежать вируса.