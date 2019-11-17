ИА «Ореанда-Новости». Специалист объяснил, почему через десять лет треть населения будет нетрудоспособоной.

О пессимистичных демографических прогнозах сообщает доктор социологических наук Вячеслав Локосов.

В скором времени демографических проблем станет слишком много. Здоровое население сократится на треть. Уже сейчас человечество вынуждено бороться с сокращение числа здоровых детей, с увеличением смертности от алкоголя среди мужчин, с переездом в перенаселённые города и так далее.

Эксперт выделил 5 основных рисков, которые поджидают общество.

Первым риском является сокращение трудоспособного населения. К 2030 она может вырасти до 30%. Далее идёт старение населения, что повысит расходы на социальную сферу.

Третьей проблемой будущего станет сокращение числа призывников. Тенденция к уменьшению служащих в армии наблюдается уже не первый год. И последним риском станут мигранты. Изменится этническая структура населения.