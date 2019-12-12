ИА «Ореанда-Новости». Учёный рассказал об астероидах, способных уничтожить всё человечество.

Как объяснил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш, небесные тела, способные уничтожить всё население Земли, падают раз в 100 миллионов лет. Игорь Баркас поделился знаниями в интервью РИА Новости.

Одной из основных теорий гибели динозавров является упавшее с неба тело. Это был астероид или комета, который оставил 300-километровый кратер Чиксулуб. По оценкам экспертов, тело, упавшее на Землю, составляло 10 километров в длину.

Таких столкновений не случалось за всю историю человечества. Баракас отметил, что подобные тела могут прилетать на планету примерно один раз в 100 миллионов лет.