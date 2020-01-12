12.01.2020, 08:38
Учёный заявил, что генетики будут заниматься в ближайшем будущем поиском лекарств от рака
ИА «Ореанда-Новости». С лечением нейродегенеративных и онкологических заболеваний связано ближайшее будущее генетики. О том, чем будут заниматься в ближайшие годы генетики, рассказал РИА Новости ученый Григорий Рыжаков, работавший ранее в Оскфордском университете.
По словам специалиста, генетика в ближайшем будущем будет связана с лечением нейродегенеративных и онкологических заболеваний. Учёные при определении последовательности ДНК у раковых клеток, изучают, как они изменяются, и к определённому виду опухоли выбирают способ лечения. Сейчас, по его словам, в этом направлении идет развитие.
Специалист заявил, что вирусы будут доставляться также для того, чтобы лечить болезнь Хантингтона и болезнь Альцгеймера.
По словам учёного, сейчас некоторые лечения раковых заболеваний основаны на том, что клетки рака заражаются рекомбинантными ретровирусами, которые содержат трансген, помогающий уничтожить опухоль. После этого клетки, которые изменились, инъецируются обратно пациенту.
По словам специалиста, генетика в ближайшем будущем будет связана с лечением нейродегенеративных и онкологических заболеваний. Учёные при определении последовательности ДНК у раковых клеток, изучают, как они изменяются, и к определённому виду опухоли выбирают способ лечения. Сейчас, по его словам, в этом направлении идет развитие.
Специалист заявил, что вирусы будут доставляться также для того, чтобы лечить болезнь Хантингтона и болезнь Альцгеймера.
По словам учёного, сейчас некоторые лечения раковых заболеваний основаны на том, что клетки рака заражаются рекомбинантными ретровирусами, которые содержат трансген, помогающий уничтожить опухоль. После этого клетки, которые изменились, инъецируются обратно пациенту.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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