ИА «Ореанда-Новости» Группа уфологов заявила, что NASA подделало снимки с поверхности Марса, а аппарат Curiosity находится на Земле. Об этом пишет портал Naked Science.

Учёные-уфологи изучили фотографии, которые были сделаны марсоходом и обнаружили неопознанный летающий объект на заднем плане. Как заявил уфолог Скотт Уоринг, якобы на снимке можно разглядеть силуэт летящего орла. Позже эксперты увидели на другой фотографии с Красной планеты обезьяну.

По этой причине уфологи решили, что NASA обманывает всю мировую общественность, и аппарат Curiosity на самом деле находится на канадском острове Девон. Либо же, по заявлению экспертов, эти снимки доказывают существование жизни на Марсе.