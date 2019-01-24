ИА «Ореанда-Новости» В реке Темзе обнаружена повышенная концентрация кокаина, это угрожает речным обитателям, сообщают учёные. Исследователи из Королевского колледжа Лондона изучили состав воды в реке, они взяли несколько образцов недалеко от канализационных стоков, которые находятся у здания британского парламента. Исследование показало, что концентрация кокаина и других веществ в водах Темзы угрожает жизни речной фауны.

Наркотики, содержащиеся в воде, влияют на поведение угрей, которые являются вымирающим видом в Темзе. Рыбы становятся гиперактивными, ведут себя беспокойно, мечутся и не могут нормально искать себе пищу. Наркотики попадают в реку из канализационных стоков, особенно в периоды, когда выпадает большое количество осадков и очистные сооружения не справляются, и часть воды из стоков попадает в Темзу.

«Известия», со ссылкой на Independent, приводят результаты исследований учёных, которые ещё в прошлом году выяснили, что на нетипичное поведение угрей влияют наркотики в воде. Специалисты считают, что этот речной обитатель восприимчив к наркотикам больше человека. Ранее исследователи из Неаполитанского университета имени Фридриха II пытались выявить степень влияния кокаина на угрей, для этого рыб держали в воде с содержанием наркотика. Эксперимент показал, что поведение угрей изменилось, они стали вести себя более активно, а также учёные определили, что кокаин накапливался у рыб в мозгу, мышцах, жабрах и коже.



Кроме наркотиков на состояние угрей влияет также кофеин, концентрация которого в сточных водах превышает допустимые нормы во много раз. Однако больше всего живым организмам, обитающим в реке, угрожают препараты группы А. К этой группе относятся вещества, представляющие наибольшую опасность для здоровья человека: героин, кокаин, метадон, ЛСД, вещества амфетаминового ряда и другие «тяжёлые» наркотики.







