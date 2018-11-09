ИА «Ореанда-Новости». Исследователи доказывают, что уровень иммунитета не зависит от специальных лекарств или народных средств.

Специалисты Европейской академии аллергологов и клинических иммунологов говорят, что еда «с витаминами», иммуномодуляторы и травы не помогают укрепить иммунитет. Это революционное заявление имеет вполне научную базу.

Иммунная система в упрощённом виде - это десятки видов клеток и более четырёхсот разнообразных рецепторов. При участии особых веществ - цитокинов - они выполняют огромное количество задач по уничтожению инородных тел и опасных клеток. В защитную структуру входят вилочковая железа (или тимус), миндалины, аденоиды, лимфоузлы, аппендикс и селезёнка, складки кишечника с лимфоузлами, костный мозг. В них производятся либо накапливаются клетки, вырабатывающие белки-антитела ко всевозможным угрозам для организма. Антитела обладают «памятью» и в следующий раз быстрее уничтожают «знакомого» противника (на этом основан эффект прививок).

Учёные не до конца поняли, как функционирует иммунная система, но ясно, что защитные силы организма зависят от образа жизни. Это питание, уровень стресса, занятия спортом, наличие вредных привычек. Иммунитет снижается после ряда болезней (например, патологии печени, онкология), после бесконтрольного лечения антибиотиками. Упадок защитных сил можно распознать по частым простудам, аллергиям, появлению гнойничков и папиллом на коже, по бледности, перепадам настроения, слабости и сонливости.

Иммунная система формировалась с момента зарождения человечества и тесно связана с эндокринной, нервной и другими системами. Более того, говорят исследователи, это саморегулирующийся механизм, который непросто «испортить», например, выскочив на улицу без тёплой одежды или выпив определённую микстуру. Пока непонятно, какой именно вид иммунных клеток и в каком количестве необходимо укреплять, чтобы перестать болеть. Иммуномодуляторы, способные повлиять на этот сложный механизм, конечно, существуют, но они очень мощные и предназначены для лечения серьёзных проблем - например, рассеянного склероза.

Что касается мнения, что йогурты с пробиотиками, каши и травы укрепляют иммунитет, - эти заявления правдивы лишь частично. Если человек не голодает, питается сбалансировано и разнообразно, высыпается, занимается спортом и не игнорирует заболевания, ему не нужно принимать дополнительных мер. Таким образом, идея о «коррекции» иммунитета не выдерживает критики. К любой проблеме необходим комплексный подход.



