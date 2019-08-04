ИА «Ореанда-Новости». В субботу, 3 августа, академик Николай Кардашев скончался в возрасте 88 лет. Руководитель лаборатории внегалактической радиоастрономии в институте Юрий Ковалев рассказал на своей странице в Facebook о кончине известного учёного.

Кардашев был российским учёным, специализирующимся на экспериментальной и теоретической астрофизике и радиоастрономии. Он был директором Астрокосмического центра ФИАНа и был лауреатом Государственной премии СССР.

Кардашев был в десятке самых авторитетных советских, а затем и российских учёных. В 1964 году академик создал шкалу уровня развития цивилизаций, согласно которой они делятся на несколько уровней энергопотребления. Шкала была названа в честь её создателя.

Учёный первым доказал существование пульсаров - быстро вращающихся звезд, когда их никто не видел.

Работал над проектом «Радиоастрон» более 30 лет. Это комплекс самого большого в мире космического радиотелескопа с диаметром антенны 10 метров и сетью наземных радиотелескопов. Целью исследования были активные галактические ядра, чёрные дыры звездных масс, пульсары, космические мазеры и мегамазеры, квазары и межзвездные газовые облака.

Прощание с академиком состоится во вторник-среду в здании института.