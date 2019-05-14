ИА «Ореанда-Новости». Группа учёных впервые обнаружила аммонит в возрасте 99 миллионов лет, оказавшийся в окаменевшей янтарной смоле. Найденный в северной части Мьянмы янтарь содержит не менее 40 других существ, в том числе пауков, многоножек, тараканов, жуков, мух и доисторических ос.

Аммониты – это вымершие морские предки кальмара. Исследователи отмечают, что невероятно редко можно встретить морскую флору и фауну, пойманную в янтарную ловушку, потому что окаменелая смола производится деревьями на суше.

«Эта находка стала большим сюрпризом! Мы никогда не предполагали, что найдем аммонит в янтаре, этой первый случай в науке!», сообщил The Independent профессор Бо Ван из Института геологии и палеонтологии Нанкина. По словам исследователей из Академии наук Китая, все оболочки в янтаре пусты и не имеют мягких тканей. По мнению учёных, это доказывает, что организмы были давно мертвы к тому времени, когда были поглощены смолой.

Внешняя оболочка аммонита также сломана и заполнена песком. Учёные считают, что он находился на песчаном пляже, покрытом ракушками, недалеко от деревьев, пускающих смолу. Образец янтаря также содержит летающих насекомых, которые, вероятно, застряли в ещё свежей смоле. Им комапнию составляют морские улитки и древние инфузории. Согласно статье, опубликованной в PNAS, из наземной фауны, найденной в янтаре, наиболее многочисленными являются клещи.

Исследователи обнаружили, что аммонит был юной пузозией, жившей в конце альбского периода и в начале сеноманской эпохи. Его присутствие в янтаре помогло учёным датировать месторождение находки. Это также говорит о том, что янтарный лес Мьянмы существовал вблизи динамичной прибрежной среды, возраст которой насчитывает 99 миллионов лет.