Однако, речь идёт о не о всех сортах чая, а только о травяных напитках.Лишний набор веса у человека связан с замедленным обменом веществ. На метаболизм также всегда воздействуют различные стрессовые ситуации. Для эффективного снижения веса человеку необходимо минимизировать реакцию на стресс и хорошо выспаться.Корица, в свою очередь, поможет улучшить чувствительность в инсулину.Известно, что человек, пребывающий в таком состоянии, способен съедать большое количество высококалорийной пищи. А это, в свою очередь, негативно сказывается на качестве сна. Поэтому чай с мятой эффективно улучшает качество сна, что приводит, в свою очередь, к общему снижению веса. Также отмечено, что мятный чай рекомендуется людям, страдающими головными болями.Напиток ройбуш, имеющий африканское происхождение, содержит в себе растительные компоненты, которые активно действуют против ожирения. А другой сорт чая Пуэр, по мнению специалистов, поможет тем, кто страдает излишним весом в области рук и живота.Британские медики отмечают, что недостаточно пить чай перед сном.Однако, употребление чая перед сном хотя бы в течение пяти дней подряд уже повлечёт за собой первые результаты похудения, которые будут заметны человеком.