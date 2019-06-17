17.06.2019, 19:53
Употребление чая перед сном поможет похудеть, утверждают специалисты
ИА "Ореанда-Новости" По мнению британских экспертов, употребление чая перед сном может способствовать снижению веса. Однако, речь идёт о не о всех сортах чая, а только о травяных напитках.
Лишний набор веса у человека связан с замедленным обменом веществ. На метаболизм также всегда воздействуют различные стрессовые ситуации. Для эффективного снижения веса человеку необходимо минимизировать реакцию на стресс и хорошо выспаться. Так например, чашка несладкого чая в паре с корицей, выпитого перед отходом ко сну, поможет стабилизировать уровень глюкозы в крови человека. Корица, в свою очередь, поможет улучшить чувствительность в инсулину. Потерять лишние килограммы поможет и отвар из ромашки, которая обладает противовоспалительным свойством, а также обладает успокаивающим воздействием на организм, в целом.
Травяной чай, в основе которого положены листья мяты, поможет бороться с сонливостью и усталостью. Известно, что человек, пребывающий в таком состоянии, способен съедать большое количество высококалорийной пищи. А это, в свою очередь, негативно сказывается на качестве сна. Поэтому чай с мятой эффективно улучшает качество сна, что приводит, в свою очередь, к общему снижению веса. Также отмечено, что мятный чай рекомендуется людям, страдающими головными болями.
Напиток ройбуш, имеющий африканское происхождение, содержит в себе растительные компоненты, которые активно действуют против ожирения. А другой сорт чая Пуэр, по мнению специалистов, поможет тем, кто страдает излишним весом в области рук и живота.
Британские медики отмечают, что недостаточно пить чай перед сном. Необходимо помнить об активной деятельности и правильном сбалансированном питании. Однако, употребление чая перед сном хотя бы в течение пяти дней подряд уже повлечёт за собой первые результаты похудения, которые будут заметны человеком.
Лишний набор веса у человека связан с замедленным обменом веществ. На метаболизм также всегда воздействуют различные стрессовые ситуации. Для эффективного снижения веса человеку необходимо минимизировать реакцию на стресс и хорошо выспаться. Так например, чашка несладкого чая в паре с корицей, выпитого перед отходом ко сну, поможет стабилизировать уровень глюкозы в крови человека. Корица, в свою очередь, поможет улучшить чувствительность в инсулину. Потерять лишние килограммы поможет и отвар из ромашки, которая обладает противовоспалительным свойством, а также обладает успокаивающим воздействием на организм, в целом.
Травяной чай, в основе которого положены листья мяты, поможет бороться с сонливостью и усталостью. Известно, что человек, пребывающий в таком состоянии, способен съедать большое количество высококалорийной пищи. А это, в свою очередь, негативно сказывается на качестве сна. Поэтому чай с мятой эффективно улучшает качество сна, что приводит, в свою очередь, к общему снижению веса. Также отмечено, что мятный чай рекомендуется людям, страдающими головными болями.
Напиток ройбуш, имеющий африканское происхождение, содержит в себе растительные компоненты, которые активно действуют против ожирения. А другой сорт чая Пуэр, по мнению специалистов, поможет тем, кто страдает излишним весом в области рук и живота.
Британские медики отмечают, что недостаточно пить чай перед сном. Необходимо помнить об активной деятельности и правильном сбалансированном питании. Однако, употребление чая перед сном хотя бы в течение пяти дней подряд уже повлечёт за собой первые результаты похудения, которые будут заметны человеком.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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