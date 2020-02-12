ИА «Ореанда-Новости» . По информации газеты Daily Mail, останки странного морского создания были выброшены на северо-восточное побережье страны после урагана «Сиара». Скелет нашли на берегу округа Абердиншир в минувшие выходные, когда порывы ветра достигали до 144 километров в час.

Очевидцы опубликовали фото, на котором видно длинный скелет существа, похожего на змею, с выступами в передней части туловища. Морские биологи пока что не смогли определить, кому принадлежат останки. По их словам, одной фотографии недостаточно для точной идентификации вида, и пока что можно только сказать, что существо больше всего похоже на кита.

Пользователи интернета уже спорят о происхождении данного загадочного животного. Некоторые из них склоняются к версии о том, что это останки кита или огромной акулы, представители которых иногда встречаются в водоёмах Британии. Другие высказывают предположения о мифическом существе Несси из озера Лох-Несс, которое располагается в 200 километрах от найденного скелета.