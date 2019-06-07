Исследователи утверждают, что программа безупречно предсказывает судьбу кинозвезды на 85%.Визитные карточки актёров были взяты из крупнейшей мировой базы данных о кинематографе IMDb. Обученная исследователями нейросеть анализирует карьерные взлёты и падения артистов. Немаловажным в изучении оказался тот, факт что успех артиста зависит от его возраста, а также насколько долго кинозвезда работает в индустрии кинематографа. В результате учёные сделали вывод о том, что артист, который долго играет в кино и является популярной личностью, встречается реже, чем артист, который известен зрителям менее года. 70% успешных звёзд программа отметила как "молодых" киноартистов, которые начали свою карьеру относительно недавно. Гендерная принадлежность исследуемых профилей также оказалась связана с известностью артиста. Так мужчины, которые снимаются в кино на протяжении многих лет, гораздо более узнаваемы и востребованы, чем их коллеги женского пола.Этот термин включает в себя тот промежуток времени, когда какая-либо кинозвезда получила максимальное количество ролей в фильмах в течение одного года. У большей части артистов их "золотой год" пришёлся на начало карьеры. И опять здесь замечено гендерное превосходство представителей мужского пола - "золотой год" в начале и конце успешной карьеры у мужчин-кинозвёзд происходит чаще, чем у представительниц прекрасной половины человечества.