ИА «Ореанда-Новости». Учёными названа доза сигарет и алкоголя, вызывающая рак.

Врачами были установлены риски развития онкологии, спровоцированной потреблением табака и умеренным распитием спиртных напитков.





Учёные рассчитали, что при распитии одной бутылки вина в течение семи дней, человек вредит своему организму ровно на столько же, как если бы он выкурил 5 сигарет (мужчинам) или 10 - для женщин.Не так давно, сотрудники Университета Бангора оценили риски развития онкологии, спровоцированной курением и умеренным употреблением алкоголя.По утверждениям учёных, у некурящего человека рак может возникнуть при условии, что он будет выпивать бутылку вина в неделю. В этом случае риск у мужчин составит 1 процент, а у женщин - 1,4 процента. Мужчины преимущественно сталкиваются с новообразованиями в желудочно-кишечном тракте. Дамы в 55% случаев болеют смертельным раком груди.Распитие трёх бутылок вина в неделю увеличивает возможность развития онкологии у мужчин на 1,9%, а у женщин - на 3,6%.