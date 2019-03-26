Боулз отметила, что обеспеченные родители стараются приучить детей к активному образу жизни, ограждая их от смартфонов и других гаджетов. Специалист отметила, что видит прямую зависимость – чем богаче человек, тем меньше времени он проводит у экранов или мониторов.Эксперт рассказала, что сегодня огромной популярностью пользуется флешмоб – сутки без телефона. Кроме того, по словам Боулз, использование экранов в школах, больницах, аэропортах, ресторанах и прочих учреждениях позволяет снизить стоимость услуг, что делает их менее престижными.